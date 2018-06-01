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Существенно продлить жизнь помогут симбиотики, – ученые

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Ученые рассказали, как продлить жизнь
Ученые рассказали, как продлить жизнь / tyachivnews.in.ua

Ученые сделали новое открытие относительно долголетия. Увеличить продолжительность жизни помогут симбиотики – смеси пробиотиков и богатые полифенолами травы.

Об этом заявили канадские ученые Университета МакГилл, передает MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент на плодовых мухах, у которых на 70% схож с млекопитающими метаболизм. Насекомые, которых кормили симбиотиками, прожили в лаборатории 66 дней, что на 26 дней дольше.

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Симбиотика были приготовлены из микроорганизмов-пробиотиков Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum и Bifidobacteria longum с добавлением смеси сухих компонентов растений эмблики TFLA (Emblica officinalis), бибхитаки (Terminalia bellirica) и терминалии (Terminalia chebula).

Такие результаты исследования ученые объяснили наличием так называемой оси "кишечник-мозг" – двусторонней системы связи между мозгом и кишечником.

Кроме того, состояние микробиоты в желудочно-кишечном тракте может влиять на депрессию, определять состояние нервной системы и влиять на развитие старческих нейродегенеративных заболеваний, поэтому симбиотики могут еще и снизить риск развитие возрастных заболеваний.

Несмотря на потрясающие результаты экспериментов на мухах ученые добавляют, что на человека симбиотики могут иметь не такой сильный эффект.

Что такое симбиотики? Это физиологически функциональные пищевые ингредиенты, которые состоят из пробиотиков и пребиотиков, которые усиливают влияние на физиологические функции и процессы обмена веществ в организме человека.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования
Источник: 24 Канал
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