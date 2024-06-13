Существует угроза ракетного обстрела: в небо взлетели российские Ту-22 М3 и Ту-95 МС

Российская армия снова готовит очередную ракетную атаку по Украине. Вечером 13 июня в небо взлетели вражеские Ту-22 М3 и Ту-95 МС.

Это свидетельствует о возможной подготовке врага к новому ракетному обстрелу нашего государства. 24 Канал призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ваших областях в случае объявления, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба по вражеским целям в небе.

К теме Более двух сотен спасателей вторые сутки тушат пожар после российского удара по Киевской области

В небо взлетели Ту-22М3 и Ту-95МС

Воздушные силы в 23:30 13 июня сообщили, что в небо взлетели российские самолеты Ту-22М3. Эти самолеты являются носителями ракеты Х-22, которой оккупанты часто бьют по Украине.

Внимание! В районе Тамбова отмечается взлет 4 Ту-22М3! Курс юго-восточный,

– написали военные.

Через 2 минуты Воздушные силы также рассказали, что заметили взлет других российских военных воздушных судов. Говорится о самолетах Ту-95МС.

"Плюс отмечается вылет пяти бортов Ту-95МС из Оленегорска", – сказали военные.

Последние воздушные суда являются носителями ракет типа Х-101 / Х-555. В мониторинговом телеграм-канале monitor отметили, что, в случае боевого вылета, вхождения Ту-95МС в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 02:30 по 03:30.

"Соответственно запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30", – написали в канале.

Россия всего два дня назад нанесла ракетный удар по Украине

Российская армия в ночь с 11 на 12 июня нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Сначала враг применил свои дроны-камикадзе типа "Шахед", а затем и ракеты различного типа.

Уже утром 12 июня Воздушные силы рассказали, что враг применил 30 средств воздушного нападения. В результате работы наших сил противовоздушной обороны было сбито: 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 24 ударные БПЛА типа "Shahed-131/136".

Самыми масштабными были последствия российского комбинированного удара в Киевской области. Там загорелось промышленное предприятие и был пострадавший. Пожар и до сих пор пытаются потушить спасатели, для этого на месте происшествия привлечено 249 единицы личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.