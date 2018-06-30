Существует возможность похищения: почему Анне Седоковой нельзя видеться с дочерью

В течение последних месяцев между певицей Анной Седоковой и ее бывшим мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, идет борьба за общую дочь Монику в суде в Калифорнии. Мужчина намерен отсудить единоличную опеку над девочкой и требует от Анны выплачивать ему алименты.

Анна Седокова может общаться с дочерью только в присутствии специального социального работника. Такая мера была выбрана судом, пока идет процесс между певицей и ее бывшим мужем. Об этом сообщает издание "Super".

Читайте также: Анну Седокову хотят лишить родительских прав

Кроме того, шестилетняя Моника не может покинуть Лос-Анджелес, поскольку, по мнению судьи, мама может ее похитить.

Отмечается, что взрослым запрещается даже публиковать фото дочери в социальных сетях.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 14 Вер 2017 р. о 12:43 PDT

Напомним, после разрыва Анне и Максиму удавалось поддерживать теплые отношения ради дочери. Все изменилось, когда Моника должна была приехать к певице на съемки телепроекта. Однако девочка так и не доехала.



Как стало известно, бабушка и экс-супруг забрали Монику назад в США, а после они отправили Седоковой иск, в котором сообщалось, что Анна представляет угрозу для дочери. Известно, что Максим был против съемок Моники и настаивал на том, чтобы она не прерывала учебный процесс.