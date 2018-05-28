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Свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли: названа дата

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Известна дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли
Известна дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли / Eastnews

Актеры из культового сериала "Игра престолов" Кит Харингтон (Джон Сноу) и Роуз Лесли (Игритт) рассказали, что сыграют свадьбу 23 июня в Шотландии.

Пока мир зачарованно наблюдал за королевской свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, поклонники известного сериала "Игра престолов" ожидают свадьбу одних из главных героев картины. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

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До свадьбы Кита и Роуз остается меньше месяца. В одном из интервью актриса Роуз Лесли рассказывала, что готовиться к свадьбе в условиях постоянных съемок в различных проектах им сложно. Однако влюбленные все же назначили дату свадьбы и разослали гостям приглашения.


Кит Харингтон и Роуз Лесли встречаются более чем пять лет

Отмечается, что свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли состоится в фамильном замке невесты в Западном Гариохе в Шотландии. Как пишут западные СМИ, церемония будет крайне романтичной.

Напомним, известные актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли 27 сентября 2017 года официально подтвердили помолвку после пяти лет отношений. Официальное заявление они сделали в британской газете The Times.


Новость о помолвке Кита Харингтона и Роуз Лесли в газете The Times

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Игра престолов
Источник: 24 Канал
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