Свадьба модели Эмили Ратаковски: появилось видео с зажигательными танцами звезды

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски удивила зажигательными танцами с подругой на собственной свадьбе.

Как известно, модель Эмили Ратаковски недавно вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Макларда. Отношения у влюбленных продлились несколько недель, после чего они решили пойти под венец. Такой же спонтанной была и церемония. Поэтому Ратаковски даже отказалась от традиционного белого платья, заменив его стильным костюмом горчичного цвета от Zara.

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В СМИ просочилась информация, что модель с актером знакомы давно, поэтому их бракосочетание в Нью-Йорке хоть и было неожиданностью для поклонников, однако решение было принято взвешенно.

В то же время появилось первое видео с празднования. На кадрах Ратаковски страстно танцует со своей подругой, а потом к ним присоединяется и новоиспеченный муж модели Себастьян Бир-Маклард.

Видео со свадьбы Эмили Ратаковски и Себастьяна Бир-Макларда