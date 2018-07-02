Свадебный бум: кто из звезд женился в минувшие выходные – яркий фотообзор

Выходные 30 июня-1 июля действительно выдались на славу в мире Голливуда и предпринимательства. В совместную жизнь со своими любимыми вступило много звезд, которые мы знаем из любимых кинолент и профилей Instagram.

Предлагаем подытожить "бум" звездных свадеб и вспомнить, кто же из знаменитостей обменялся свадебными клятвами в минувшие выходные.

Кейли Куоко

32-летняя американская актриса и модель Кейли Куоко второй раз вышла замуж за известного актера по имени Карл Кук. Пара обручилась еще 30 ноября прошлого года, но 30 июня сыграла свадьбу на калифорнийском ранчо.



Кейли Куоко и Карл Кук поженились

Кейли Куоко, которую мы знаем по роли Пенни в сериале "Теория большого взрыва" соединила свою жизнь с 26-летним мужчиной. Ранее звезда была замужем за теннисистом Райаном Свитингом, с которым прожила в браке с 2013 по 2016 год. А вот для Карла Кука это была первая свадебная церемония. Молодожены познакомились на конных скачках в 2016 году и с тех пор продолжаются их отношения.

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Ванесса Паради

В субботу, 30 июня, знаменитая французская актриса и экс-возлюбленная Джонни Деппа Ванесса Паради впервые вышла замуж за режиссера и сценариста Самюэля Беншетри. Свадьба состоялась в маленьком городке близ Парижа.



Ванесса Паради и Самюэль Беншетри поженились

Ранее Паради прожила с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родила двух совместных детей, однако ни разу не была замужем за ним официально. Ее новоиспеченный муж Самюэль уже находился в официальном браке с актрисой Мари Трентиньян с 1998 по 2003 год, – в них родилось двое детей.

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Кимбал Маск

Младший брат Илона Маска – 45-летний Кимбал Маск, вторично женился на экоактивистке и дочери миллиардера Кристиан Вилли, которая решила взять фамилию мужа. Официальная часть брака пары состоялась еще в апреле этого года, но роскошное празднование супруги устроили в эту субботу, 30 июня, в Испании.



Кимбал и Кристиан Маск поженились

Предприниматель Кимбал Маск уже находился в официальном браке с архитектором и художницей Джен Левин, – у них родилось трое детей. Впоследствии пара развелась и у мужа завязались отношения с наследницей миллиардера Сэма Уилли, Кристиан. В самой же новоиспеченной жены Кимбала раньше тоже были отношения, – женщина с 2013 по 2015 находилась в гражданском браке с певицей Скин.

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Фелисити Джонс

Британская киноактриса Фелисити Джонс 1 июля вышла замуж за режиссера Чарльза Гарда после трех лет отношений. Церемония свадьбы состоялась в английском замке Садели в графстве Глостершир.



Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились

Звезда киноленты "Бунтарь Один. Звездные Войны. История" получила предложение женитьбы от любимого еще в мае прошлого года. Ранее у актрисы были отношения со скульптором Эдом Форниелесом, с которым она прожила в гражданском браке около 10 лет. Для обоих молодоженов это была первая церемония бракосочетания.

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