Свалились с холма высотой с двухэтажный дом, – украинец об опасном участии в Дакаре

На ралли Дакар прошла половина этапов. Участие в гонке принимает и украинец Дмитрий Циро. Он рассказал о проблемах на Дакаре, опасных моментах, а также задании на гонку.

Дмитрий Циро является ко-пилотом команды MSK Rally Team, вместе с Денисом Кротовым, для которого это дебютный Дакар. Они выступают в MINI John Cooper Works Rally. Пока они занимают 14-ю позицию в зачете автомобилей, пятую в своем зачете Т1.2, и вторую среди новичков "Дакара".

"Этот "Дакар" гораздо труднее марафона 2016 года. Трасса очень сложная, хотя у нас пока все получается, мы даже застревали лишь дважды. В первый раз из-за слишком высокого давления в шинах, но приспустили их и уехали без посторонней помощи. Второй раз застряли в феш-феши. Здесь уже серьезнее, чтобы выехать пришлось использовать трапы. Запомнился конец пятого этапа, а именно та часть что отменили. Там фактически невозможно было ехать, видимость составляла не более метра, никаких ориентиров и сплошная неизвестность впереди", - рассказал Дмитрий Циро в коментарии motorsport.com.

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Жалуется пилот и на организаторов. Особенно из-за дорожных книг, которые плохо прописаны. Поэтому пилоты часто попадают в опасные моменты.

"Немного огорчает очень плохая дорожная книга, недаром мировые спортсмены на нее жалуются. В ней организаторы обошли много очень опасных мест. Из-за этого мы раз чуть не сошли, повезло. Так на прошедшем этапе попали в такое опасное место, которое обязательно должно быть указано в дорожной книге. В конце концов, мы в буквальном смысле свалились с огромного холма высотой минимум с двухэтажный дом. Чудом упали на колеса и ничего не сломали", – рассказал Дмитрий Циро.



Авто MINI John Cooper Works Rally команды MSK Rally Team во время ралли "Дакар" (фото: Мариан Читка)

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Украинец отметил, что главной задачей для его команды – добраться до финиша.