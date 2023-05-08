Думают, что режим устоит: почему российская элита не готова к государственному перевороту

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину в российских элитах происходит жестокая межвидовая борьба. Однако пока никто из окружения Владимира Путина не отважился на отчаянный шаг.

Российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных отметил, что все из окружения Путина боятся совершить государственный переворот. Об этом он заявил 24 Каналу.

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У них проблемы с мозгом

Он обратил внимание на тех, кто находится рядом с российским диктатором.

"Патрушев (директор ФСБ – 24 Канал) – такой же КГБист, как и Путин. Или Ротенберг (миллиардер и близкий друг Путина – 24 Канал). Сейчас появилась переписка Ротенберга с Рогозиным (эксдиректор "Роскосмоса" – 24 Канал), который был подорван на Донбассе, лечился после этого", – подчеркнул Пьяных.

Из этой переписки становится ясно, что Рогозин пытается сделать карьеру в России. Он просто умоляет Ротенберга замолвить за него слово перед Путиным. Тот якобы передал Путину и он пообещал предоставить Рогозину какую-то должность. Но пока назначения нет.

Когда Рогозин возглавлял "Роскосмос", очевидно, что денег получил предостаточно. Хватит ему самому, а также его детям и внукам. Потом получил "боевое ранение" в Донбассе – ну так воспользуйся этой ситуацией, чтобы отползти и до победы Украины лечиться,

– отметил он.

Но Рогозин снова хочет строить карьеру. По мнению оппозиционного журналиста, Рогозин понимает, что война проиграна, но считает, что режим Путина устоит, несмотря на освобождение Украиной своих территорий.

"Неужели у Рогозина мало денег? Что он с ними будет делать? Яхту или самолет он не сможет купить, потому что их арестуют из-за санкций. Так зачем ему тот миллиард долларов, ведь миллионы у него есть? Это значит, что с мозгом у Рогозина и таких, как он, проблемы", – подчеркнул собеседник.

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Прилетит "черный лебедь"

Пьяных отметил, что последней каплей для путинского режима будет случайность или "черный лебедь".

"Например, путинский охранник посмотрит, как российскими ракетами обстреливается украинский город и гибнут дети. И он придет на службу и долбанет Путина. Вероятность такого развития событий - 5%. А вероятность "дворцового переворота" - 50%. И условия для него могут сложиться после успешного контрнаступления ВСУ», – подчеркнул Глеб Пьяных.

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