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Светличная: Люди хотят видеть в регионах эффективный менеджмент

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Юлія Світлична
Юлія Світлична / slovoidilo.ua

Юлия Светличная заявила, что люди хотят видеть в регионах эффективный менеджмент, а потому "партия мэров" имеет шансы на существование.

Принципы регионального патриотизма близки многим, подчеркнула Юлия Светличная в интервью Интерфакс-Украина.

"Принципы некоего регионального патриотизма близки многим. Плюс люди хотят видеть в регионах эффективный менеджмент", – заявила Светличная.

Также, по мнению нардепа, есть основания полагать, что партия мэров может произойти.

Насколько мне известно, говорится об объединении региональных лидеров или, скажем так, лидеров общественного мнения в регионах – именно в таком формате обсуждается создание партии. Такая партия вполне может произойти,
 – говорит Светличная.

Кроме этого, она считает, что от здоровой конкуренции партии мэров с партией власти на выборах выиграют люди.

Как сообщалось ранее, Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах 15 марта по 179 округу в Харьковской области. За нее проголосовали 77,55% избирателей.

Автор: Соня Волошин
Теги: Юлия Светличная Местное самоуправление Местные выборы 2020 Новости Украины Новости политики
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