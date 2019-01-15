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      Свитолина и Ястремская без проблем прошли в следующий круг Australian Open, Козлова вылетела

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      Элина Свитолина прошла во второй круг Australian Open
      Элина Свитолина прошла во второй круг Australian Open / twitter Australian Open

      На открытом чемпионате Австралии по теннису были сыграны матчи первого круга после этого этапа Украина потеряла одну представительницу. Зато две другие украинки прошли в следующий круг.

      Первой свой матч закончила Элина Свитолина, седьмая ракетка мира не имела особых проблем в игре против Виктории Голубич из Швейцарии. Чуть больше чем час понадобилось украинке, чтобы победить соперницу 6:1, 6:2. При этом в первом сете Свитолина выиграла все подаче соперницы, зато отдал один свой гейм.

      Элина Свитолина – Виктория Голубич 2:0 (6:1, 6:2)

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      Еще одной теннисисткой, которая пробилась в следующий круг, стала Дайана Ястремская. Ей противостояла хозяйка турнира – опытная Саманта Стосур. Однако на этот раз молодость взяла верх над опытом. В первом сете Ястремская уступала 4:1 и 5:2, но сумела переломить ход поединка, выиграв следующие пять геймов подряд. Выиграла еще пять геймов подряд украинка и во втором сете. В итоге победа и выход в следующий круг Australian Open, где Ястремская сыграет с двадцать третьей ракеткой мира Карлой Суарес Наварро.

      Даяна Ястремская – Саманта Стосур 2:0 (7:5, 6:2)

      Зато вылетела Екатерина Козлова. Украинка уступила представительнице Словакии Виктории Кужмовой. После того, как Козлова выиграла первый сет, она отдала второй сет, и не сумела как следует настроиться на третий. Там она проиграла четыре гейма подряд, сумела отыграть один на подаче соперницы, на своей подаче четыре раза сыграла брейк-пойнт. И в итоге уступила.

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      Стоит отметить, что во втором круге Кужмова сыграет против Элины Свитолиной.

      Екатерина Козлова – Виктория Кужмова 1:2 (6:4, 4:6, 2:6)

      Напомним. Перед этим во второй круг Australian Open вышла Леся Цуренко, которая сыграет против Аманды Анисимовой.

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      Теги: Спорт Теннис Даяна Ястремская Елина Свитолина Australian Open
      Источник: 24 Канал
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