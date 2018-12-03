Свитолина энергично готовится к новому сезону: фото
Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина показала, как готовится к новому сезону.
Элина опубликовала несколько фотографий в своем Instagram.
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Как известно, 9-12 декабря Свитолина примет участие в выставочном турнире во французском Кане.
Напомним, что четвертая ракетка мира Элина Свитолина призналась, что тратит значительные средства на свою команду.
Источник: 24 Канал
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