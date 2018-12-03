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      Свитолина энергично готовится к новому сезону: фото

      24 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina

      Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина показала, как готовится к новому сезону.

      Элина опубликовала несколько фотографий в своем Instagram.

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      Monday : beast mode ️ #withalittlehelp

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

       

       

      Как известно, 9-12 декабря Свитолина примет участие в выставочном турнире во французском Кане.

      Напомним, что четвертая ракетка мира Элина Свитолина призналась, что тратит значительные средства на свою команду.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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