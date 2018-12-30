Свитолина назвала цели на сезон: Выиграть Большой Шлем и стать первой ракеткой

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с журналистами перед стартом турнира в Брисбене (Австралия). Элина рассказала, что ее задачей на сезон до сих пор является выиграть турнир Большого Шлема и стать первой ракеткой мира.

"Выиграть Большой Шлем и стать первой ракеткой мира – это всегда будут мои цели на сезон. Мне нужно быть здоровой. Я знаю, что, если я здорова и психологически в хорошем состоянии, то у меня есть хорошие шансы на мейджорах. В Сингапуре я отыграла без поражений", – сказала Свитолина, сообщает официальный сайт соревнований в Брисбене.

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"На Больших Шлемах мне нужно быть готовой бороться все две недели, есть много маленьких испытаний, которые нужно преодолеть за это время. Я все равно не хочу возлагать какое-то давление на себя, потому что это тот следующий шаг, который я должна сделать. Будут такие моменты на Больших Шлемах, когда у меня будут шансы и нужно быть готовой их использовать. Это для меня имеет большое значение", – отметила украинка.

Напомним, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, а также вторая ракетка нашей страны Леся Цуренко узнали своих соперниц в стартовых матчах на первом турнире в новом сезоне-2019, который пройдет в австралийском Брисбене.