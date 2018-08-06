Свитолина осталась в топ-5 мирового рейтинга, падение Цуренко и Бондаренко

В обновленном рейтинге WTA украинская теннисистка Элина Свитолина смогла остаться в топ-5. Остальные украинки из топ-100 несколько ухудшили свои позиции.

В целом в топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Поэтому Свитолина и в дальнейшем на 5-м месте.

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В то же время Леся Цуренко опустилась сразу на шесть позиций. Теперь она 45-я. Еще большее падение у Екатерины Бондаренко – потеря семи позиций и 86-я позиция в итоге. Через одну ступеньку, на 89-м месте, еще одна украинка – Екатерина Козлова. Она поднялась на одну строчку вверх. Больше украинок в топ-100 нет.

Что касается остальных украинских теннисисток, то Даяна Ястремская осталась на 104-м месте, Марта Костюк 131-я (-2 позиции), Ангелина Калинина 139-я (+4 позиции), Катарина Завацкая 204-я (+3 позиции).

Стоит отметить, что больше всего в рейтинге среди украинок поднялась марина Чернышева – сразу на 11 ступенек вверх. Однако она лишь на 456-м месте.

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