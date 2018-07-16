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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Свитолина осталась в топ-5 мирового теннисного рейтинга

35 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина

В обновленном рейтинге WTA украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила за собой 5 место. В целом в топ-100 теннисисток мира находятся сразу пятеро украинок.

Несмотря на поражение в первом круге Wimbledon, Свитолина смогла удержаться на пятой строчке рейтинга. Однако в этот раз на четвертое место поднялась победительница турнира в Англии Анжелик Кербер. Зато Габринье Мугуруса опустилась на седьмую позицию. Слован Стивенс теперь третья. На первой позиции и в дальнейшем Симона Халеп, вторая – Каролин Возняцки.

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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко опустилась на 5 позиций и теперь 39-я. Катерина Бондаренко потеряла две позиции – она на 81-м месте. Екатерина Козлова потеряла сразу 19 позиций и опустилась на 86 место. Топ-100 замыкает Даяна Ястремская. Она поднялась вверх на 27 позиций.

Марта Костюк поднялась вверх на 5 позиций и теперь 129-я, Ангелина Калинина потеряла 12 позиций и опустилась на 137-е место.

Наибольший рывок среди украинок сделала Валерия Страхова – сразу 60 позиций вверх на 295-е место. Наибольшее же падение у Надежде Колб – 138 позиций вниз на 947-е место. Вероника Капшай опустилась на 117 позиций – на 940-е место.

Теги: Новости спорта Теннис Элина Свитолина
Источник: 24 Канал
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