Свитолина отметилась благородным поступком на турнире в Монреале: видео

На Открытом чемпионате Канады в матче между Элиной Свитолина и Михаэлой Бузарнеску, соперница украинки серьезно травмировала правый голеностоп.

Румынская теннисистка подвернула ногу и не могла встать. Элина Свитолина сразу же бросилась помогать своей сопернице, которая кричала от боли.

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Отметим, что до этого момента обе теннисистки выиграли по сету, в финальной партии на подаче соперницы Свитолина лидировала со счетом 4:3 (30:15).

Триллер в Монреале закончился победой украинки, но радости от этого не прибавилось. Ни в спортивном плане, ни чисто по-человечески. Можно, конечно, предположить, что организм 30-летней румынки просто не выдержал второго турнира подряд.

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