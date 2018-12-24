Свитолина показала зажигательный танец с тренировки: видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к новому сезону. Сейчас она проводит время в спортзале. Но и там есть время для отдыха и развлечений.
Видео начинается танцем Свитолиной в спортзале. Но после этого показана и изнурительная тренировка теннисистки.
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"Последний рывок перед тем, как начать объедаться", – подписала фото Свитолина.
Источник: 24 Канал
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