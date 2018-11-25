15:14
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Свитолина потренировалась и сходила в ресторан с бывшими соперниками Владимира Кличко

      79 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина

      Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина провела тренировку с титулованным британским боксером Дэвидом Хэем (28-4, 26 КО), а также сходила в ресторан с Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

      Фотографиями с бывшими соперниками Владимира Кличко Элина поделилась в своем Instagram.

      Читайте также: В коротком халатике: фото Свитолиной с Кличко озадачило сеть

      "Получила несколько советов от Дэвида Хэя сегодня днем! Никогда, никогда не злите меня", – подписала фотографию с Хэем теннисистка.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Got few tips from @mrdavidhaye this afternoon! NEVER .. never make me angry ?

      Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

      "Осторожно! Буум!" - подписала фото с Джошуа Свитолина.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      WATCHOUT ️ BOOM @anthony_joshua

      Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

      Напомним, что Элина Свитолина заинтриговала фанатов новой откровенной фотосессией. 24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает пробовать себя в новых образах

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Владимир Кличко Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия беспомощна из-за санкций
      сегодня , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2008
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 09:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 35482
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сегодня , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 819
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 ноября , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 470
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 ноября , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 179
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Такума Сато продолжит выступать в американской серии Indycar
       11 января 2013 , 16:00
      Сегодня Мохаммеду Али исполнился 71 год
       17 января 2013 , 19:56
      Ультрас "Карпат" и "Динамо" сыграли в сверхрезультативную ничью
       12 апреля 2014 , 14:51
      "Монако" может установить удивительный рекорд, если выбьет россиян
       9 декабря 2014 , 16:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук