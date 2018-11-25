Свитолина потренировалась и сходила в ресторан с бывшими соперниками Владимира Кличко

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина провела тренировку с титулованным британским боксером Дэвидом Хэем (28-4, 26 КО), а также сходила в ресторан с Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

Фотографиями с бывшими соперниками Владимира Кличко Элина поделилась в своем Instagram.

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"Получила несколько советов от Дэвида Хэя сегодня днем! Никогда, никогда не злите меня", – подписала фотографию с Хэем теннисистка.

"Осторожно! Буум!" - подписала фото с Джошуа Свитолина.

Напомним, что Элина Свитолина заинтриговала фанатов новой откровенной фотосессией. 24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает пробовать себя в новых образах

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