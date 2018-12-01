Свитолина призналась, сколько денег тратит на свою команду в год

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина призналась, что тратит значительные средства на свою команду.

В интервью порталу Tennis World Свитолина озвучила сумму, в которую ей обходится содержание большой команды специалистов.

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Приходится выделять много средств. У меня в команде пять человек, а финансами занимается мой отец. Он постоянно мне все это рассказывает. В год на все суммарно уходит около 300 тысяч долларов. В эту сумму входят билеты, гостиницы и зарплаты,

– рассказала украинская теннисистка.

Стоит отметить, что в 2018 году Свитолина заработала 5,2 миллиона долларов призовых и вошла в топ-5 самых высокооплачиваемых теннисисток сезона.

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