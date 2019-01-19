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      Свитолина продемонстрировала зажигательный танец после победы на Australian Open: видео

      36 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / WTA

      Первая ракетка Украины Элина Свитолина не без проблем прошла Чжан Шуай на Australian Open-2019 – 4:6, 6:4, 7:5.

      24-летняя украинка, которую из ложи поддерживал бойфренд Гаэль Монфис, проиграла три первых гейма третьего сета, но позже подавала на матч при 5:3. Четвертьфиналистка 2016 года Чжан вернула брейк, но затем проиграла матч на своей подаче.

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      После матча Свитолина станцевала победный танец в сторону своей ложи.

      А уже после интервью Свитолина подошла к сопернице, которая еще не ушла с корта, и утешила ее. Украинка объяснила такой поступок тем, что теннис – не главное.

      "На теннисе свет клином не сошелся. Очень важно оставаться человеком, проявлять доброту и открытость. Для меня это не было чем-то особенным – подойти к ней. Когда кому-то плохо или грустно, надо его поддержать. Теннис – это не главное", – сказала Элина.

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      Теги: Елина Свитолина Теннис Australian Open Спорт
      Источник: 24 Канал
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