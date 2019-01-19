Свитолина продемонстрировала зажигательный танец после победы на Australian Open: видео
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не без проблем прошла Чжан Шуай на Australian Open-2019 – 4:6, 6:4, 7:5.
24-летняя украинка, которую из ложи поддерживал бойфренд Гаэль Монфис, проиграла три первых гейма третьего сета, но позже подавала на матч при 5:3. Четвертьфиналистка 2016 года Чжан вернула брейк, но затем проиграла матч на своей подаче.
Читайте также: Australian Open-2019: Свитолина с боями вырвалась в 1/8 финала, Ястремская уступила Уильямс
После матча Свитолина станцевала победный танец в сторону своей ложи.
А уже после интервью Свитолина подошла к сопернице, которая еще не ушла с корта, и утешила ее. Украинка объяснила такой поступок тем, что теннис – не главное.
"На теннисе свет клином не сошелся. Очень важно оставаться человеком, проявлять доброту и открытость. Для меня это не было чем-то особенным – подойти к ней. Когда кому-то плохо или грустно, надо его поддержать. Теннис – это не главное", – сказала Элина.