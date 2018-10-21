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      Свитолина с исторической победы стартовала на Итоговом турнире WTA: видео

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      Первая ракетка Украины Элина Свитолина 21 октября победила в стартовом поединке на итоговом турнире WTA, который проходит в Сингапуре.

      Украинка одолела чешку Петру Квитову со счетом 6:3, 6: 3. Матч длился 1 час 29 минут.

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      Это была девятая очная встреча соперниц, в которой украинка одержала лишь вторую победу. Интересно, что последние семь матчей были за Квитовой, а пять подряд закончились с одинаковым счетом – 2:0 в пользу чешки.

      В Сингапуре эта серия наконец прервалась: Элине удалось минимизировать количество своих ошибок, воспользовавшись слабой игрой соперницы, благодаря чему первый сет остался за украинкой, 6:3. Это впервые с февраля 2015 года Элина выиграла сет у Петры.

      Во втором туре " Белой группы 23 октября Свитолина сыграет с прошлогодней чемпионкой Каролин Возняцки из Дании, которая начнет турнир противостоянием с чешкой Каролиной Плишковой.

      Напомним, что Элину Свитолину наградили премией The WTA Jerry Diamond ACES Award. Награду Женская теннисная ассоциация вручает за благотворительность и популяризацию тенниса.

      Элина Свитолина – Петра Квитова 2:0 (6:3, 6:3)

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      Теги: Спорт Теннис Элина Свитолина
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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