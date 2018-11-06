Свитолина сыграет за сборную Украины в 2019 году
Элина Свитолина на пресс-конференции заявила журналистам, что в следующем году планирует выступать за сборную Украины.
В 2018 году 24-летняя теннисистка в силу ряда причин не выступала за национальную команду на Кубке Федераций, пишет SportArena.
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Уже разговаривала с Михаилом Филимой [капитаном сборной] по поводу выступления за сборную в 2019 году. Я планирую играть. У нас будет сильная команда. В прошлом сезоне не играла, были травмы и так далее. Здорово, что мы будем играть в Польше. Туда могут доехать многие болельщики,
– рассказала Свитолина.
Напомним, что женской сборной Украины по теннису не удалось сохранить место во Второй мировой группе, теперь она будет выступать на третьем уровне. В начале февраля команда отправится в Польшу, где 6-9 числа состоятся поединки командного турнира в Первой группе Евро-Африканской зоны.
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