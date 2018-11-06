Свитолина сыграет за сборную Украины в 2019 году

Элина Свитолина на пресс-конференции заявила журналистам, что в следующем году планирует выступать за сборную Украины.

В 2018 году 24-летняя теннисистка в силу ряда причин не выступала за национальную команду на Кубке Федераций, пишет SportArena.

Читайте также: Элина Свитолина назначила нового главного тренера: кто он

Уже разговаривала с Михаилом Филимой [капитаном сборной] по поводу выступления за сборную в 2019 году. Я планирую играть. У нас будет сильная команда. В прошлом сезоне не играла, были травмы и так далее. Здорово, что мы будем играть в Польше. Туда могут доехать многие болельщики,

– рассказала Свитолина.

Напомним, что женской сборной Украины по теннису не удалось сохранить место во Второй мировой группе, теперь она будет выступать на третьем уровне. В начале февраля команда отправится в Польшу, где 6-9 числа состоятся поединки командного турнира в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24