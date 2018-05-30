Свитолина удачно преодолела второй раунд Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/32 Открытого чемпионата Франции, преодолев сопротивление Виктории Кужмовой из Словакии.

Матч четвёртого ракетки мира Свитолиной против восемьдесят седьмой в мировом рейтинге Кужмовой оказался довольно напряженным. На первой же своей подаче украинке удалось лишь с третьей попытки осуществить брейк-пойнт. В то же время на следующей подачи Кужмовой, украинка трижды была близка к тому, чтобы забрать этот гейм себе в актив. Однако в итоге отдала его сопернице.

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Решающим в первом сете стала четвертая подача Кужмовой, которую без лишних проблем выиграла Свитолина. В следующей подачи она закрыла сет 6:3.

Второй сет тоже оказался довольно неоднозначный в исполнении украинской теннисистки. Поведя в счете 1:3, после 2:3 соперницы отдавали друг другу свои подачи. Однако Свитолиной удалось справиться с этим, и пятую свою подачу в сете выиграть, в итоге реализовав матч-пойнт с первой попытки.

Элина Свитолина – Виктория Кужмова 2: 0 (6: 3, 6: 4)

В следующем матче Свитолфина сыграет с представительницей Румынии Михаэль Бузанареску, которая является тридцать третьей в мировом рейтинге.