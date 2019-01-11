Свитолина узнала имя соперницы в первом круге Australian Open-2019

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу по первому кругу турнира категории "Большого Шлема" Australian Open в Мельбурне.

Стартовый матч, который состоится 15 января, Свитолина проведет против 26-летней Виктории Голубич из Швейцарии, которая попала в основную сетку соревнований через квалификацию и занимает 104 место в мировом рейтинге.

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Стоит отметить, что теннисистки еще ни разу не встречались между собой в WTA-туре.

Напомним, что своих соперниц также узнали другие украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

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