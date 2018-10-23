Свитолина в напряженном матче победила Плишкову на итоговом турнире в Сингапуре

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла второй матч на итоговом турнире WTA в Сингапуре. На этот раз украинка разобралась с Каролиной Плишковой.

Матч оказался довольно напряженным и продолжался все три сета. На определение победительницы теннисистки потратили почти 2 часа.

Еще в первом сете на третьем гейме на своей подаче Свитолина сумела отыграть шесть брейк-поинтов. Впоследствии в шестом гейме она сумела выиграть у Плишковой. Эта победа стала определяющей в первом сете, который закончился в пользу украинки.

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Второй сет был довольно ровным – соперницы взяли по две свои первые подачи. Однако впоследствии четыре гейма подряд довольно неожиданно выиграла чешка, сравняв счет по сетам.

Все решалось в третьем сете, где на старте Свитолина взяла четыре гейма подряд. На что ее соперница ответила выигранными двумя геймами. Закончился же матч тем, что теннисистки выигрывали подачи соперницы. В девятом гейме Свитолина с третьей попытки реализовала матч-пойнт.

Элина Свитолина – Каролина Плишкова 2:1 (6:3, 2:6, 6:3)

Теперь в следующем матче Свитолина сыграет с Каролин Возняцки. Матч запланирован на пятницу, 25 октября.

Напомним, в первом матче турнира Свитолина обыграла чешку Петру Квитову. Чтобы выйти в полуфинал Итогового турнира, украинке достаточно выиграть один сет против Возняцки.