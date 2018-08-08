Свитолина в упорной борьбе победила самую тяжелую свою соперницу
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у второй ракетки Румынии Михаэлы Бузарнеску.
Это был третий очный поединок для девушек в этом году. Бузернеску одержала две победы в предыдущих встречах на Roland Garros и в Бирмингеме.
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На этот раз Свитолина выиграла первый сет, затем вела с брейком во втором, но проиграла его на тай-брейке. В этот момент казалось, что Элина психологически програла – она отдала две свои подачи на старте третьей партии и проигрывала 0:3. Однако мгновенно быстро сделала два обратные брейка и даже вышла вперед – 4:3.
Но в восьмом гейме при счете 15:15 Бузарнеску подвернула правую голень. Румынке оказывали помощь двое физиотерапевтов, а корт она смогла покинуть только на коляске.
Триллер в Монреале закончился победой, но радости от этого не прибавилось. Ни в спортивном плане, ни чисто по-человечески. Можно, конечно, предположить, что организм 30-летней румынки просто не выдержал второго турнира подряд.
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В третьем раунде Coupe Rogers Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко – Йоханна Конта.
Элина Свитолина – Михаэла Бузернеску 6:3, 6:7 (5), 4:3, отказ Бузарнеску
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