Свитолина встретилась со звездными спортсменами на мероприятии от Nike: фото

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина приняла участие в специальной встрече спортивного бренда Nike, организованной в Амстердаме.

24-летняя украинская теннисистка продолжает общаться с известными мировыми спортсменами. На этот раз Элина встретилась с 19-летним форвардом ПСЖ и сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе, 35-летним британским легкоатлетом Мо Фарой, боксеркой Зейной Нассар и футболисткой из Нидерландов Ликой Мартенс.

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"Провела взрывное вечер, пообщавшись и посмеявшись с этими чемпионами", – написала Свитолина в своем Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина встречалась с легендарными Дэвидом Хэем и Энтони Джошуа.

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