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Свитолина выиграла стартовый матч на турнире в Риме

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Защита титула чемпионки на турнире WTA в Риме украинская теннисистка Элина Свитолина начала с победы над хорваткой Петрой Мартич.

Матч Свитолиной постоянно переносился из-за непогоды. Однако украинке все же удалось сыграть еще во вторник, 15 мая. На игру против хорватки она потратила чуть больше часа времени, уверенно разобравшись с соперницей.

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Хорватка отдала по две подачи в каждом из сетов, Элина же отдала лишь три гейма за всю игру. В итоге 6:1, 6:2.

Стоит добавить, что Свитолина стартовала со второго круга, как четвента сеяная на соревнованиях. Петра Мартич же в первом круге обыграла украинку Лесю Цуренко.

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К слову, Свитолина является победительницей турнира в Риме. Поэтому в этом году она защищает свой титул. За победу на соревнованиях она может получить 507 тысяч евро. А также 900 рейтинговых баллов.

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина – Даниэль Роуз Коллинз. Они свой матч сыграют лишь в среду.

 

Теги: Новости спорта Элина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
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