Свитолина выпала из топ-5 мирового теннисного рейтинга

Не слишком удачные выступления украинских теннисисток за неделю привели к тому, что большинство из них опустились в общем рейтинге WTA.

Так, первая ракетка Украины Элина Свитолина выпала из топ-5 мирового рейтинга. Опустившись на две позиции, она теперь только седьмая, пропустив вперед француженку Каролин Гарсия и чешку Петру Квитову.

Читайте также: Свитолина отметилась благородным поступком на турнире в Монреале: видео

Причиной падения стало то, что Свитолина не сумела защитить титул чемпионки турнира Rogers Cup в Канаде, уступив в полуфинале турнира.

Зато несколько улучшила свою позицию Леся Цуренко. Она поднялась на одну строчку вверх и теперь 44-я. Екатерина Бондаренко же сохранила за собой 86-ю позицию. Еще одна украинка в топ-100 – Екатерина Козлова. Она опустилась на одну строчку и занимает 90-е место.

Что касается второй сотни, то Даяна Ястремская уже 103-я (+1 позиция), Марта Костюк осталась 131-й, а Ангелина Калинина – 135-й (+4 позиции).

Читайте также: Украинка не смогла доиграть теннисный матч на турнире WTA в Монреале

Больше всего среди украинок вверх поднялась Ольга Янчук – сразу на 18 позиций вверх. Однако она лишь 317-я. Наибольшее падение зафиксировано у Вероники Капшай – на 64 позиции вниз. Теперь она 1169-я.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24