Священники УПЦ МП призывают Онуфрия немедленно и окончательно разорвать отношения с РПЦ

После того, как российская атака повредила Преображенский собор УПЦ МП в Одессе, священники УПЦ московского патриархата обратились с открытым письмом к Онуфрию. Они призвали его немедленно разорвать связи с Москвой.

Они напомнили главе УПЦ МП собор, который в мае 2022 года должен был решить "проблему дальнейшего функционирования" украинской православной церкви московского патриархата в Украине. Однако даже сейчас УПЦ МП молится о Кирилле, а последний заявляет, что УПЦ МП – неотделимая часть РПЦ.

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Что написали Онуфрию священники УПЦ МП

Священники написали, что проблема возникла в связи с сатанинской агрессией России против Украины и ее народа и всесторонней поддержкой этой агрессии полнотой РПЦ и лично ее настоятелем – патриархом Кириллом.

Вам хорошо известно, что, несмотря на соборные решения, каждый желающий продолжал поминать патриарха Кирилла, довольно однозначные высказывания насчет единства с РПЦ звучали от отдельных иерархов УПЦ и так далее,

– пишут в обращении.

Они также вспоминают, что Москва при любом случае подчеркивала, что УПЦ МП является частью российской православной церкви.

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"Так что оставалось только констатировать, что реального разрыва с РПЦ не произошло. Именно при таких обстоятельствах, почти через год после начала войны, государственные власти взяли курс на ликвидацию УПЦ", – заявили священники УПЦ МП.

Именно поэтому они призвали Онуфрия разорвать отношения с российской православной церковью, особенно после атаки по Преображенскому собору в Одессе.

Мы, священнослужители УПЦ МП, призываем вас инициировать немедленный созыв собора УПЦ, на котором должен произойти реальный, а не эфемерный разрыв с РПЦ. Об этом факте должны быть поставлены в известность как Поместные Церкви, так и Москва!

– заявили священники.

По состоянию на 13:18 25 июля письмо подписали 305 священников УПЦ МП.

Россия атаковала главную церковь УПЦ МП в Одессе

Россия в ночь на 23 июля ударила по историческому центру Одессы и повредила не менее 29 памятников архитектуры 19 – 20 веков.

Кроме того, Кремль повредил Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП на Соборной площади Одессы. Там был пожар, поврежден алтарь.

В ответ архиепископ Арцизский и викарий Одесской епархии УПЦ МП Виктор опубликовал гневное письмо Кириллу. Он вспомнил, что Кирилл говорит о единстве "Святой Руси" и призвал обратить внимание на то, что благословением Кирилла, Россия совершает беспредел и откровенную войну на суверенной территории Украины.

В Киево-Печерской лавре в ответ на атаку россиян заявили, что "такая воля Божья" и что храм "атаковал враг рода человеческого".