Святослав Вакарчук написал трогательный пост о Кузьме "Скрябине"

Сегодня, 17 августа, Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма "Скрябин", исполнилось бы 50 лет. Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук написал трогательный комментарий о смерти певца.

Песни Андрея Кузьменко, лидера группы "Скрябин", и через 3 года после его смерти, собирают полные стадионы. И это не удивительно, ведь Кузьма имел уникальное умение найти общий язык с людьми разной возрастной категории и статуса. Он, как никто другой, любил говорить правду, какой бы болезненной она не была. Это и нашло отзвук в его песнях.

Читайте также: Кузьме "Скрябину" было бы 50: кого мы потеряли

Не обошел вниманием памятную дату лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Артист опубликовал трогательное сообщение, в котором отметил, что песни "Скрябина" будут жить долго.

Кто-то в небо летит, а кто остается... Кузьме сегодня было бы 50. Очень жаль, что он так быстро отошел. Но радует, что его песни только начинают свою долгую жизнь. Всегда рядом...

– написал Святослав Вакарчук.

Хтось в небо летить, а хтось залишається...Кузьма сьогодні мав би п‘ятдесят. Дуже шкода, що він так швидко відійшов. Але тішить, що його пісні лише починають своє довге життя. Завжди поруч... #Кузьма50 — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 17 серпня 2018 р.

Напомним, что Андрей Кузьменко "Скрябин" умер 2 февраля 2015 года в автокатастрофе. После его смерти десятки украинских вокалистов перепели хиты артиста. Треки прозвучат 15 сентября на стадионном концерте во Львове. Сочинения Кузьмы будут играть десятки артистов, которые считали его другом и примером для подражания.