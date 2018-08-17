Святослав Вакарчук написал трогательный пост о Кузьме "Скрябине"
Сегодня, 17 августа, Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма "Скрябин", исполнилось бы 50 лет. Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук написал трогательный комментарий о смерти певца.
Песни Андрея Кузьменко, лидера группы "Скрябин", и через 3 года после его смерти, собирают полные стадионы. И это не удивительно, ведь Кузьма имел уникальное умение найти общий язык с людьми разной возрастной категории и статуса. Он, как никто другой, любил говорить правду, какой бы болезненной она не была. Это и нашло отзвук в его песнях.
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Не обошел вниманием памятную дату лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Артист опубликовал трогательное сообщение, в котором отметил, что песни "Скрябина" будут жить долго.
Кто-то в небо летит, а кто остается... Кузьме сегодня было бы 50. Очень жаль, что он так быстро отошел. Но радует, что его песни только начинают свою долгую жизнь. Всегда рядом...
– написал Святослав Вакарчук.
Напомним, что Андрей Кузьменко "Скрябин" умер 2 февраля 2015 года в автокатастрофе. После его смерти десятки украинских вокалистов перепели хиты артиста. Треки прозвучат 15 сентября на стадионном концерте во Львове. Сочинения Кузьмы будут играть десятки артистов, которые считали его другом и примером для подражания.
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