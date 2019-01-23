Связь между депрессией и бессонницей: вывод нейробиологов

Британские и китайские ученые впервые установили, как связаны на уровне клеток мозга депрессия и расстройства сна.

Об этом сообщает Medical Xpress.

Читайте также: Ученые выяснили, какие виды спорта помогают побороть депрессию

Исследователи изучили показатели сна и психического здоровья 10 000 человек. В мозгу людей, страдающих депрессией, обнаружили тесную связь между зоной, которая отвечает за кратковременную память, зоной, в которой формируется сознание, и корой, которая участвует в формировании эмоций.

Из-за усиления совместной работы этих участков у человека в голове "прокручиваются" тревожные мысли и воспоминания, он крутится в постели и не может заснуть.

Около 75% пациентов с депрессией жалуются и на проблемы со сном – бессонница и пробуждение среди ночи.



Депрессия и бессонница связаны из-за нарушения работы трех областей мозга

"О связи между депрессией и сном говорилось еще сто лет назад, нам таки удалось определить на нейронном уровне механизмы связи", – рассказал один из авторов исследования Чжан Фенг Фенг.

Это позволит усовершенствовать методы лечения депрессии, подчеркивает ученый. Так, "мишенью" для препаратов может стать именно кора, которая отвечает за эмоции.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.