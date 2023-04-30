Без родственников, но с кремацией: на Луганщине проблемы с захоронениями из-за больших потерь
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не отказывается от планов по захвату Украины и продолжает вести свою захватническую войну. В то же время оккупанты несут немалые потери, поэтому на Луганщине уже есть проблемы с захоронениями.
В Генштабе рассказали, что россияне наносят удары и совершают обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. Кремль до сих пор применяет тактику террора. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В частности, захватчики 30 апреля нанесли 2 ракетных удара по Краматорску и Константиновке. Также в течение суток они нанесли 15 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
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Что происходит на разных направлениях
Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны в течение суток отразили там более 20 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка – наши защитники стойко удерживают оборону.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявляют. В то же время, на территории Беларуси до сих пор находятся определенные подразделения вооруженных сил России.
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах России. В течение суток они нанесли авиационные удары по населенным пунктам:
- Красный Хутор Черниговской области,
- Середина-Буда Сумской области, где повреждены частные дома.
Также россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Николаевка, Галагановка, Леоновка Черниговской области;
- Середина-Буда, Дружба, Бачевск Сумской области,
- Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково на Харьковщине.
На Купянском направлении враг не производил наступательных действий. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали населенные пункты:
- Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области,
- Новоселовское Луганской области.
ВСУ отбивают атаки захватчиков / Фото Генштаба ВСУ
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На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам оккупантов подверглись населенные пункты, расположенные рядом с линией боевого столкновения, а именно:
- Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области,
- Колодцы, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. В частности, продолжаются бои в Бахмуте. В то же время в течение суток оккупанты безрезультатно наступали в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали:
- Васюковка,
- Орехово-Василевка,
- Новомарково,
- Григоровка,
- Бахмут,
- Часов Яр,
- Ивановское,
- Константиновка,
- Белая Гора,
- Дилиевка,
- Северное,
- Зализное,
- Южное,
- Нью-Йорк в Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне также вели наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, однако успеха не имели. Кроме этого, враг совершил обстрелы населенных пунктов:
- Новокалиново,
- Авдеевка,
- Тоненькое,
- Карловка,
- Водяное,
- Первомайское.
На Марьинском направлении захватчики продолжают атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Под вражеские обстрелы попали населенные пункты: Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг не производил наступательных действий. Однако россияне обстреляли населенные пункты:
- Угледар,
- Пречистовка,
- Новоукраинка,
- Золотая Нива в Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В течение суток россияне совершили обстрелы ряда населенных пунктов, среди которых:
- Времьевка, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой области;
- Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области,
- Херсон.
Кроме этого, от авиационного удара пострадал Кизомыс Херсонской области.
Защитники продолжают оборонять страну / Фото Генштаба ВСУ
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В оккупированной Луганской области – проблема с захоронениями
Местным больницам временно оккупированного Луганска становится все труднее справиться с возрастающим количеством раненых.
Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности хирурги. Официальная цель приезда – обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска,
– рассказали в Генштабе.
В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в российскую армию жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовали корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших вместо захоронения.
В свою очередь, Силы обороны продолжают наносить противнику немалые потери. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также живой силы,
- склад боеприпасов,
- 2 района сосредоточения вражеской артиллерии,
- логистический центр оккупантов.
Украинские бойцы наносят россиянам потери / Фото Генштаба ВСУ