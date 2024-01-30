Это для них, как взятие Берлина: в ВСУ объяснили, почему враг так активно взялся за Табаевку

Российские пропагандисты заявляли, что якобы захватили Табаевку в Харьковской области. Однако в населенном пункте продолжаются бои и украинские защитники пытаются оттеснить врага.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона пояснил, что заявления врага о "взятии" какого-то населенного пункта связаны с тем, что им надо хоть какая-то победа. Он также в очередной раз заявил, что оккупанты не захватили Табаевку, передает 24 Канал.

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Фитьо пояснил, что чем ближе выборы российского президента, тем активнее россияне начинают рассказывать байки о каких-то "победах".

К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка – это еще меньший населенный пункт. В информационном поле они в них продаются обществу, как взятие Берлина. Любая победа, имеющая административное название, для них это просто нечто самое невероятное,

– заявил Фитьо.

В то же время он отметил, что Табаевка расположена в низине, где болотистая местность. Из-за этого контролировать населенный пункт очень трудно.

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