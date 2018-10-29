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      Тайсон может сыграть против "Динамо": игрок провел первую тренировку в общей группе

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      "Шахтер" с капитаном готовится к игре "Динамо", которая состоится 3 ноября. Бразилец Тайсон провел первую тренировку в общей группе горняков после травмы.

      А вот другой лидер команды Паулу Фонсеки Марлос пока работает по индивидуальной программе.

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      Тайсон провів перше тренування у загальній групі

      Тайсон провел первую тренировку в общей группе

      На этой неделе "Шахтер" проведет два матча. 31 октября действующий чемпион дома примет "Олимпик" в рамках Кубка Украины. А уже третьего ноября в Харькове встретится с "Динамо". Следовательно, вероятнее всего Тайсон сможет помочь "Шахтеру" в центральном матче второго круга первого этапа чемпионата Украины.

      Напомним, что Тайсон получил повреждение в матче с "Зарей" (1:1) в 11-м туре украинской Премьер-лиги. Травма была вызвана опасным подкатом со стороны хавбека луганчан Игоря Харатина. Полузащитник попал шипами в колено бразильцу.

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      Теги: Футбол Шахтер Спорт
      Источник: 24 канал
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