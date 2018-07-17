Так делают все: Харви Вайнштейн дал первое интервью после секс-скандала

Скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого несколько женщин обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании, дал первый комментарий относительно скандала вокруг него.

Вайнштейн дал несколько комментариев приятелю и журналисту издания "Spectator" Таки Теодоракопулосу, пишет Harper's Bazaar.

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"Я родился бедным, безобразным евреем и всю свою жизнь должен был бороться. У тебя было много девушек, но ни одна девушка не смотрела на меня, пока я не начал работать в Голливуде", – подчеркнул Вайнштейн.

Источник пишет, что бывший продюсер признался, что якобы предлагал работу в обмен на секс, но это было без всякого принуждения.

Да, я предлагал женщинам работу в обмен на секс, но так до сих пор делают все. Но это никогда не было обязаловкой! Я никого не заставлял,

– сказал Харви, как пишет источник.

Однако бывший адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман утверждает, что этот разговор с журналистом нельзя считать интервью. Он отметил, что это была простая "дружеская" беседа, которую впоследствии неправильно интерпретировали.

"Я присутствовал при этом разговоре. Мистер Вайнштейн никогда не говорил о том, что обменивал роли на секс. Кому верить – выбор каждого. Но кажется, что обмен ролей на интим – меньшее, в чем мог признаться мистер Вайнштейн", – утверждает адвокат.

Напомним, что Вайнштейна задержали в пятницу, 25 мая, из-за обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении другого к оральному сексу. По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times осенью прошлого года.

9 июля в Нью-Йорке состоялся суд над Харви Вайнштейном по делу, в котором обвиняла продюсера в изнасиловании третья женщина, имя которой не называют. Во время судебного заседания Харви Вайнштен в очередной раз отказался признавать себя виновным в совершении еще одного сексуального преступления. В результате слушания было вынесено решение судьи освободить Харви под залог в 1 миллион долларов.