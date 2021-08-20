Талибы разыскивают по биометрическим данным афганцев, сотрудничавших с НАТО и США, – СМИ

"Талибан" начал активный розыск афганцев, сотрудничавших с американцами и силами НАТО. У боевиков есть биометрические данные этих людей и они угрожают им убийствами и арестами.

Об этом, как сообщают СМИ, говорится в тайном докладе норвежского Центра глобального анализа. Ее представили в ООН.

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Основа доклада – рассказы очевидцев и пострадавших

Доклад сформировали на основе свидетельств очевидцев и пострадавших. У талибов есть перечень афганцев, которых планируют допросить из-за сотрудничества с силами Запада. Под прицелом боевиков – прежде всего военные, полицейские и экс-представители власти.

Семьям угрожают расправой

Чтобы люди сдавались сами, их семьям угрожают расправой. СМИ приводят письмо, поступившее от талибов к экс-чиновника 16 августа. Его вызвали на допрос в комиссию по делам вооруженных сил и разведки "Исламского Эмирата Афганистан". В противном случае – угрожали семье.

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Талибы убили родственника журналиста DW

Отметим, что талибы убили родственника журналиста DW. Еще одного родного медийщика – ранили. Боевики искали именно работника СМИ, однако он сейчас находится в Германии. Остальной семье удалось спастись, однако они вынуждены скрываться от "Талибана".

Кратко о том, что происходит в Афганистане