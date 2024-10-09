Там было почти 400 дронов: Силы обороны успешно поразили базу хранения "Шахедов"
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают успешно работать по военным объектам на территории врага. Нашим защитникам удалось поразить базу хранения беспилотников типа "Шахед"
Там могло находиться на хранении почти 400 дронов. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
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Что известно о новой операции Сил обороны
В Генштабе ВСУ рассказали, что 9 октября ударная группа группировки сил и средств Военно-морских Сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БПЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.
По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация,
– написали военные.
Защитники также подчеркнули, что уничтожение базы хранения "Шахедов" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.
Кроме того, в Генштабе ВСУ заверили, что боевая работа по военным целям захватчиков продолжается.
Какие еще объекты в России поразили ВСУ недавно
- В Генштабе ВСУ сообщили, что 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в Брянской области России. На территории пораженного склада враг хранил боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и из КНДР.
- За несколько дней до этого Вооруженные Силы Украины поразили 3 командных пункта российских захватчиков. Говорится о командных пунктах 35 и 27 отдельных мотострелковых бригад, а также один из командных пунктов 2 общевойсковой армии вооруженных сил России.
- Неделю назад украинские войска нанесли удар по российскому военному арсеналу "Котлубань" в Волгоградской области. Туда как раз прибыл эшелон с иранскими ракетами. Операция была проведена Силами беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций ВСУ, ГУР МОУ и СБУ.
- А несколько недель назад, в ночь на 21 сентября, Силы обороны Украины нанесли удар по двум военным арсеналам России, в частности по складу "Тихорецк" в Краснодарском крае и 23 арсеналу Главного артиллерийского управления Минобороны России возле населенного пункта "Октябрьский" в Тверской области.