Там было почти 400 дронов: Силы обороны успешно поразили базу хранения "Шахедов"

Силы обороны продолжают успешно работать по военным объектам на территории врага. Нашим защитникам удалось поразить базу хранения беспилотников типа "Шахед"

Там могло находиться на хранении почти 400 дронов. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно о новой операции Сил обороны

В Генштабе ВСУ рассказали, что 9 октября ударная группа группировки сил и средств Военно-морских Сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БПЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация,

– написали военные.

Защитники также подчеркнули, что уничтожение базы хранения "Шахедов" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заверили, что боевая работа по военным целям захватчиков продолжается.

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