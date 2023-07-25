Там жаркое лето, но не от солнечной жары, – Жданов разобрал крымский "хлопок"

В последние дни во временно оккупированном Крыму чуть ли не каждый день звучит сигнал воздушной тревоги, активно работает ПВО и слышны взрывы.

Также склады с оружием и техникой горят на полуострове постоянно. Однако так называемые оккупационные власти Крыма утверждают, что "потерь нет", а все летевшие в Крым дроны, сбиты или обезврежены системой РЭБ. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Попали в "Ониксы"

Самый мощный "хлопок" за последнее время произошел на Старокрымском полигоне 19 июля. Там случилось попадание в склад с боеприпасами, которые сдетонировали и довольно долго там звучали взрывы. Поэтому спасатели не имели возможности подойти ближе к месту попадания, чтобы потушить пожар.

Новый "хлопок" посетил Крым и 24 июля вблизи поселка Свободное Джанкойского района. Также в селе Веселое, где расположен военный аэродром, произошло по меньшей мере три поражения складов. И раздались взрывы в Красногвардейском. Вскоре в селах объявили эвакуацию.

Кроме того, на этих складах возможно были уничтожены, по информации движения "Крымские партизаны", противокорабельные ракеты "Оникс". Именно ракетами такого типа обстреливали Одессу,

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что береговой ракетный комплекс "Бастион", из которого происходят пуски этих ракет, был размещен во временно оккупированном Крыму еще в 2015 году. Соответственно на полуострове хранился определенный запас "Ониксов".

"Если оккупанты прекратят обстреливать этими ракетами Украину, это означает, что уничтожен весь их запас. И будет перерыв в обстрелах "Ониксами", пока россияне не подвезут новую их партию", – отметил он.

Олег Жданов рассказал о ситуации в Крыму, где регулярно звучит "хлопок": смотрите видео

Чаще закрыт, чем открыт

Однако, вероятно, россияне не успеют это сделать, ведь в любое время может случиться новый "хлопок" на Крымском мосту. В последнее время на мосту очень часто раздается сигнал воздушной тревоги и движение перекрывается, поэтому он чаще закрыт, чем открыт.

"Надеюсь, что туристы, которые стояли в многокилометровых пробках на Крымском мосту, чтобы попасть на полуостров, уже разбежались. Ведь там жаркое лето, но не от солнечной жары", –подчеркнул Олег Жданов.

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На мосту в ночь на 17 июля раздались взрывы. В результате "хлопка" конструкция получила значительные повреждения, а мост был перекрыт.

И теперь движение по Крымскому мосту очень часто приостанавливается. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что это свидетельствует об "очень существенных" его повреждениях в результате взрывов. Кроме того, усложнена логистика российской армии.

В то же время, по словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, возобновление грузовой перевозки по Крымскому мосту осуществляется медленными темпами. Также мосту еще не вернули мощности, которые у него были до "хлопка" 17 июля. Она предположила, что вероятно эти мощности уже и "никогда не вернутся".

Также в ГУР МО посоветовали не пользоваться Крымским мостом всем тем, кто не причастен к войне против Украины. Ведь по словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, "Крымский мост – это крайне нестабильная конструкция ".