Таможенное дело в Украине полностью уничтожено, – Острикова

Во всем цивилизованном мире очень понятные системные методы борьбы с нарушениями таможенных правил. Для этого должна быть сильная таможенная администрация, однако в Украине таможни сегодня фактически нет.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала народный депутат "Объединение "Самопомич" Татьяна Острикова.

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"У нас таможня была при Клименко объединена с налоговой для контроля всех потоков финансовых в государстве. И с тех пор таможенная составляющая, таможенное дело полностью уничтожено. Оно деградировало. Сегодня у нас те посты таможенные, которые разбросаны по районам, они неуправляемые", – отметила Острикова.

По ее словам таможня якобы выполняет свою функцию, при этом не будучи таможенным органом.

Другой метод борьбы – эффективный автоматизированный обмен информацией о таможенной стоимости товаров с другими странами. Сегодня у нас этого нет. Во-первых, чтобы тот орган был, надо знать, кто будет обмениваться. Потому что сегодня другие органы иностранных государств не знают с кем они обмениваются. Во-вторых, (нужно – ред.) соответствующее программное обеспечение с защитой информации,

– отметила нардеп.

Однако в то же время она добавила, что сегодня все иностранцы знают: в Украине любую базу с коммерческой тайной таможенной стоимости можно приобрести.