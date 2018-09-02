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Танцы со звездами 2018: Елена Шоптенко показала забавные кадры с репетиций

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Танцы со звездами 2018: Елена Шоптенко
Танцы со звездами 2018: Елена Шоптенко / Фото из соцсетей

26 августа в Украине стартовало популярное шоу "Танцы со звездами 2018". Сегодня, 2 сентября, состоится второй прямой эфир, поэтому пока продолжаются завершающие подготовки к выпуску. Хореограф Елена Шоптенко решила открыть закулисную жизнь на "Танцах со звездами" и показать фрагменты репетиций.

Вскоре зрители смогут увидеть новые хореографические постановки от украинских звезд. Как утверждает Елена Шоптенко, именно второго эфира больше всего боятся знаменитости, ведь сегодня, 2 сентября, впервые проект "Танцы со звездами 2018" покинет одна пара.

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"Все участники после первого эфира "Танцы со звездами 2018" чувствуют всегда одно и то же. Они осознают, что страшно на первом эфире не было. Страшно будет на втором, так как на тогда начинаются голосования", – поделилась Елена Шоптенко.

Но, когда в понедельник после эфира танцовщики могут хоть немного отдохнуть, за кулисами шоу начинается настоящий водоворот работы. Целая команда специалистов работает над следующим выпуском проекта и планирует, какими будут 14 постановок.

Для постановочной команды первые недели это всегда испытание. Ты еще не настроился толком, а у тебя 14 постановок. Но если быть откровенной, над этим проектом работает одна из лучших команд, с которой мне приходилось работать, поэтому все будет хорошо. И еще, к сожалению, для участников с каждым эфиром количество постановок уменьшается,
– пояснила Елена Шоптенко.

Хореограф добавила, что после первого эфира звездная пара начинает осознавать, что это танцевальное шоу, потому расслабляться нет времени, а постановку следует повторить десятки раз. Елена Шоптенко убеждена, что именно этот сезон "Танцы со звездами", будет очень интересным, потому знаменитость немного завидует участникам, что они могут выйти на паркет.

"Если честно, в этом сезоне все очень сильные и очень настроены на победу, поэтому шоу будет очень интересным. Травмы, нервы, постоянные изменения хореографии и идей, длинные обучения, чтобы потом переучивать – это все, чтобы в воскресенье станцевать полторы минуты. И это еще конкуренция не включилась. Я определенно не завидую участникам. Хотя нет, если честно, я им очень завидую, еще на первом эфире я точно поняла, что скучаю за паркетом и этими эмоциями", – призналась Елена Шоптенко, добавив забавные кадры с репетиций .

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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