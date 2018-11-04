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      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск: кто покинул шоу

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      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск – кто покинул шоу
      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск – кто покинул шоу / 24 канал

      Шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает покорять украинцев. В 10 прямом эфире, кроме участников, на паркет вышли члены жюри, чем удивили всех зрителей.

      До суперфинала "Танцы со звездами 2018" осталось всего 3 выпуска, поэтому борьба за главный кубок проекта стала еще ожесточеннее. Однако, по условиям шоу, в 11 прямом эфире одна пара все же должна покинуть паркет.

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      На протяжении всей недели сторонники болели за своих фаворитов, отправляя смс-сообщения. По результатам голосования, в зоне риска оказались Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Именно эти две пары станцевали эффектные постановки за жизнь, учтя советы и замечания судей.

      Звездные судьи отметили, что во второй раз участники шоу станцевали гораздо лучше, и проголосовали за своих фаворитов. Монатик отдал свой голос за Игоря Ласточкина и Илону Гвоздеву. Поддержала коллегу и Екатерина Кухар. Поэтому шоу покинул Денис Беринчик и Екатерина Белявская.

       

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      Стоит отметить, что Денису Беринчику пророчили всего несколько прямых эфиров. Однако боксер каждый раз доказывал: спортсмены могут показывать идеальные па на паркете. Ранее пара уже покидала паркет, поэтому Денис Беринчик в очередной раз поблагодарил всех за поддержку и ушел из шоу.

      Я сделал все, что мог, – добавил Денис Беринчик.

      "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

      Видео будет позже

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      Танцы со звездамиЭто шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивают жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.

      Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.

      Теги: Новости Украины LifeStyle
      Источник: 24 канал
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