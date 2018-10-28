Шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает покорять украинцев. В 10 прямом эфире, кроме участников, на паркет вышли члены жюри, чем удивили всех зрителей.

И несмотря на такие неожиданности в десятом прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018" одна пара должна была покинуть проект.

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По результатам голосования, в зоне риска оказались Мишель Андраде и Дмитрий Жук, Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Кроме этого, впервые зрители отдали меньшее количество голосов фаворитам шоу – Ираклию Макацария и Яне Заяц.

Однако организаторы "Танцев со звездами 2018" в очередной раз решили удивить зрителей: из-за того, что пары меняли своих партнеров в 10 прямом эфире, ни один из них не покинул шоу. Поэтому все 6 пар будут в течение недели работать над новыми постановками, чтобы удивлять своих сторонников в 11 выпуске проекта.

"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

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Танцы с звездами

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



​Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.