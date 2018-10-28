01:53
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Танцы со звездами 2018" 10 выпуск: какая пара покинула паркет

      124 Читати новину українською
      Танцы со звездами 2018 10 выпуск – кто покинул шоу
      Танцы со звездами 2018 10 выпуск – кто покинул шоу / 24 Канал

      Шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает покорять украинцев. В 10 прямом эфире, кроме участников, на паркет вышли члены жюри, чем удивили всех зрителей.

      И несмотря на такие неожиданности в десятом прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018" одна пара должна была покинуть проект.

      Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 10 выпуск: неожиданная смена партнеров и танцы с судьями

      По результатам голосования, в зоне риска оказались Мишель Андраде и Дмитрий Жук, Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Кроме этого, впервые зрители отдали меньшее количество голосов фаворитам шоу – Ираклию Макацария и Яне Заяц.

      Однако организаторы "Танцев со звездами 2018" в очередной раз решили удивить зрителей: из-за того, что пары меняли своих партнеров в 10 прямом эфире, ни один из них не покинул шоу. Поэтому все 6 пар будут в течение недели работать над новыми постановками, чтобы удивлять своих сторонников в 11 выпуске проекта.

      "Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

       

       

      Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 9 выпуск: кто покинул шоу

      Танцы с звездами
      Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.

      ​Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.

      Теги: Новости Украины LifeStyle
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 28 октября: Сенсационный успех Свитолиной,скандал между Притулой и "Батькивщина"
      28 октября , 23:28 Главные новости 28 октября: Сенсационный успех Свитолиной,скандал между Притулой и "Батькивщина"
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 октября , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      28 октября , 20:01 Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      28 октября , 19:30 Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      28 октября , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук