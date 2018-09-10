"Танцы со звездами 2018": Леся Никитюк бурно прокомментировала спор с Владом Ямой

Украинская телеведущая Леся Никитюк ответила на замечание одного из членов жюри шоу "Танцы со звездами 2018" Влада Ямы. В третьем прямом эфире звезда откровенно сказала, что хореографу следует держать язык за зубами.

26 августа в Украине стартовало популярное развлекательное шоу "Танцы со звездами 2018". Участие в проекте приняли 14 знаменитостей. Среди них – телеведущая Леся Никитюк. И хоть звезда из всех сил пытается правильно повторить все па с Максимом Ежовым, однако от критики судей она никак не может избавиться.

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Один из звездных членов жюри Влад Яма третий эфир подряд раскритиковал танец ведущей. Сначала хореограф, комментируя сложную поддержку Леси Никитюк, вспомнил, что "забыл купить лестницу на дачу". На это она с юмором отреагировала и попросила "лестницу научить танцевать". А вот уже в третьем эфире Влад Яма обратил внимание на ноги артистки, посоветовав их закрывать во время танца. На такое замечание зажигательная Леся Никитюк остро ответила, отметив, что судье надо рот закрывать.

Обиженный Влад Яма отомстил во время выставления баллов. За выступление пара получила от хореографа 3 и оказалась в конце турнирной таблицы. Однако зрители все же спасли Лесю Никитюк от ухода из проекта.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – танец Леси Никитюк и Максима Ежова

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Уже после эфира телеведущая записала видеообращение, в котором назвала комментарии Влада Ямы некорректными.

Я хочу сказать, что высказывания Влада Ямы в мой адрес уже третий эфир подряд были некорректными, потому что он – мужчина, который долго танцует. Я же на сцене (паркете, – 24 канал) третий раз. И это не справедливо ко мне так выражаться,

– заявила Леся Никитюк.

Такое замечание телеведущей сразу же поддержали ее поклонники. Люди стали на защиту Леси Никитюк, а одна подписчица звезды юмористически написала: "Кто такая Яма и почему она оскорбляет нашу Лесю?"