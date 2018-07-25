Танцы со звездами 2018: реакция мужа Маши Ефросининой на ее участие в проекте

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась какой была реакция возлюбленного на ее участие во втором сезоне проекта "Танцы со звездами".

Украинская телеведущая отметила, что муж Тимур Хромаев поддерживает ее. Об этом Маша рассказала в интервью сайту 1plus1.ua.

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По словам Маши Ефросининой, муж знает, что она – человек, который всегда расширяет горизонты.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 29 Чер 2018 р. о 11:17 PDT

"Когда я сказала, что мне предложили участие в Танцах со звездами, наступила гнетущая тишина... Муж сказал: "Ты понимаешь, что это не просто платьица одеть? Пахать придется очень много, ты это понимаешь?" Я ответила: "Конечно, что же я не танцевала! А ты понимаешь, что я буду с партнером все это делать?" – вспомнила Маша Ефросинина разговор с мужем.

В ответ возлюбленный Маши отметил, что "здесь все на твоей совести".

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 8 Лип 2018 р. о 11:28 PDT

Маша добавила, что Тимур прекрасно понимает, как для нее важно сделать что-то новое.

"Появление в Танцах – это закономерная эволюция моей жизни и моего развития. Для этого я чувствую сейчас силы, вдохновение и уверенность. У меня большой путь, вы знаете. Долгое время я была в совсем другой форме и даже не могла мечтать о танце", – отметила телеведущая.

Напомним, В сети звезды друг другу бросают вызов для участия в проекте "Танцы со звездами". Первым участником популярного шоу стал бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, который приобщил Машу Ефросинину к #танціззіркамиchallenge.

Маша Ефросинина согласилась стать участницей шоу. Телеведущая передала челендж другой украинской знаменитости – боксеру Денису Беринчику.