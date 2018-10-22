"Танцы со звездами 2018": самые яркие моменты 9 выпуска в фото

Развлекательное шоу "Танцы со звездами 2018" привлекло внимание всех украинцев. Поэтому организаторы проекта экспериментируют с идеями о новых выпусках. Участники уже танцевали свои детские истории, перевоплощались в героев кинолент и у своих кумиров.

21 октября во время 9 прямого эфира танцоры объединили эффектные постановки с цирковыми фокусами. Каждая пара примерила яркие образы и удивила зрителей неожиданными сюрпризами.

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Так, Иракли Макацария стал иллюзионистом, воплотившим сложные трюки со сменой наряда партнерши. Игорь Ластокин предстал перед поклонниками в образе силача, поэтому с легкостью поднимал гири и свою партнершу Илону Гвоздеву. Зажигательную Лесю Никитюк пытался обуздать Макс Ежов, а Руслан Сеничкин сошелся в поединке с тигрицей Яной Цибульской. В то же время Денис Беринчик неожиданно стал уборщиком цирка, который влюбился в гимнастку.

Одним из самых опасных номеров был у пары Павла Вишнякова и Юлии Сахневич. Танцоры без страховки летали под куполом на ткани, что выглядело впечатляюще. Не менее эффектно появилась на паркете и певица Мишель Андраде, которая спустилась на большом месяце. Вместе с Дмитрием Жуком она станцевала романтичный контемп.

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