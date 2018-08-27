"Танцы со звездами 2018": самые яркие моменты из 1 выпуска в фото

26 августа состоялась премьера танцевального шоу "Танцы со звездами 2018", в котором известные ведущие, актеры и певцы будут соревноваться за звание лучших звезд на паркете. Хореографы со своими подопечными изо всех сил старались выполнить свои первые танцы лучше.

Новый сезон "Танцев со звездами" 2018 обещает быть чрезвычайно интересным. По правилам проекта, в шоу примет участие 14 пар. В форме челлендж звезды на протяжении 2 месяцев соглашались на участие в проекте. После упорных тренировок знаменитости вышли на паркет в сопровождении профессиональных танцоров.

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Оценивали танцы неизменные жюри – тренер "Голоса.Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. По правилам шоу, судьи оценивают танцевальные пары (максимум – 10 баллов), которые суммируются с смс-голосованиями зрителей. По итогам голосования каждого эфира одна пара будет покидать проект. Однако это не касается первого эфира, ведь, согласно условиям "Танцев со звездами", все участники продолжат борьбу в следующем выпуске.

Журналисты проекта "Танцы со звездами" опубликовали несколько ярких фото с выступлений танцевальных пар, которые завораживают своим талантом и харизмой.



Павел Зибров иМарія Шмелева



Леся Никитюк и Макс Ежов



Злата Оневич и Дмитрий Жук



Иракли Макацария иЯна Заец



Руслан Сеничкини Яна Цибульская



Игор Ласточкин и Илона Гвоздеа



Николай Тищенко и Анастасия Кумейко



Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин



Маша Ефросинина и Макс Леонов



Денис Беринчик и Катерина Белявская



Анита Луценко и Александр Прохоров



Павел Вишняков и Юлия Сахневич



Мишель Андраде и Женя Кот

Танцы со звездами

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примет участие 14 пар.