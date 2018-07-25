"Танцы со звездами": Игорь Ласточкин присоединился к участникам шоу
Известный юморист Игорь Ласточкин стал новым участником второго сезона танцевального шоу "Танцы со звездами".
Артист принял вызов от спортсменки Аниты Луценко, которая накануне подтвердила свое участие.
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В коротком ролике, который Ласточкин опубликовал в Instagram, юморист проводит урок в танцевальном зале и даже пытается сделать батман.
Игорь передал эстафету с приглашением принять участие в шоу певице и волистке группы "Не ангелы" Славе Каминский.
Напомним, 2 сезон проекта "Танцы со звездами" в 2018 году выйдет на телеканале 1+1 уже осенью. В этом году в проекте примет участие аж 14 звезд.
Источник: 24 Канал
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