"Танцы со звездами": назван первый участник шоу

Грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария стал первым участником шоу "Танцы со звездами 2018".

Так, Иракли первым принял участие в эстафете #танціззіркамиchallenge, во время которого участники нового сезона проекта будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу, пишет ТСН.

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Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 16 Лип 2018 р. о 2:05 PDT

Макацария передал челендж украинской телеведущей Марии Ефросининой, но согласилась ли она на участие в "Танцах со звездами" – пока неизвестно.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 7 Лип 2018 р. о 11:02 PDT

Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует этой осенью на канале 1+1. Судьями шоу стали Екатерина Повар, Влад Яма и Дмитрий Монатик.

Кто такой Иракли Макацария?

33-летний грузинский бизнесмен и продюсер. Более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, но часто бывает в разъездах по работе. Макацария проводит много времени в Украине, в частности, он был участником шоу "Холостяк 6".