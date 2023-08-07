Танки Abrams едут в Украину: в США официально одобрили передачу первой партии
Источник:CNN
Первую партию танков Abrams отправят в Украину уже в эти выходные. По предварительным данным, они прибудут в начале осени.
Об этом на брифинге в понедельник, 7 августа, заявил помощник министра обороны США по закупкам Дуглас Буш. По его словам, танки будут ехать сначала в Европу.
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Танки готовы к отправке
Буш заявил, что первая партия танков уже готова к отправке. Поэтому 12 – 13 августа планируется начать их доставку в Украину. Следует акцентировать, что приедут не только Abrams, но и боеприпасы к ним, запчасти и разное оборудование.
Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть, это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе,
– подчеркнул Буш.
К слову, украинские военные до сих пор проходят учения на танках Abrams. Об их начале стало известно 27 мая. По предварительной информации, обучение будет продолжаться в течение 10 – 12 недель, то есть – почти до конца лета.
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