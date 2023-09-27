У советского Т-72 нет шансов: какие задачи будут выполнять танки Abrams в Украине

В понедельник, 25 сентября, из Соединенных Штатов в Украину поступила партия танков Abrams, сообщил президент Владимир Зеленский. Предварительно, в наше государство доставлено около 31 танка Abrams.

Американские Abrams – это защищенные и подвижные танки с мощным вооружением. Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, какие задачи на поле боя будут выполнять танки.

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Как Abrams помогут ВСУ

Танки Abrams помогут украинским защитникам в нескольких аспектах:

усилят танковые роты в отдельных локациях;

обеспечат лучшую бронезащиту для пехоты;

помогут уничтожить все, куда попадет танк.

А танк может прицелиться в любую единицу бронетехники, автомобильной техники, минометы, наносящие удары с трех километров. Также в огневые точки. Это некая бронированная боевая артиллерия на гусеничной основе,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако 31 Abrams вряд ли поможет Силам обороны прорвать линии обороны противника. Ведь для этого нужно большое количество техники, хотя бы одна дивизия танков – это более 300 единиц.

Может ли Украина получить дополнительные единицы Abrams

Однако, вероятно, 31 танк предоставили Украине для тестирования и впоследствии наше государство получит дополнительное количество техники. Как было с ЗРК Patriot, который Украине предоставляли постепенно.

Черник рассказал, какие задачи будут выполнять танки Abrams в Украине: смотреть видео

Вполне допускаю, что сейчас идет апробация, чтобы понять, как эти танки будут работать и как себя покажут. Должны показать себя очень хорошо. Я ведь видел работу этого танка по советскому Т-72 в Ираке. Поэтому в Т-72 нет никаких шансов против Abrams,

– заметил Петр Черник.

И также добавил, что танки Abrams обязательно проделают главную работу в Украине. Ведь такой мощной танковой коалиции, которая есть в Украине, мир не видел со времен Второй мировой войны.

Что известно о предоставлении Украине танков Abrams